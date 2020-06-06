Yurt dışından kara yoluyla gelecekler için 2 rota önerisi

YTB tarafından yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına güvenli seyahat rotaları paylaşıldı.

Koronavirüs sonrası tüm dünyada normalleşme adımlarının atıldığı bugünlerde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerden Türkiye'ye gelişleri için Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından seyahat rotaları belirlendi.

Türkiye'ye gelecek kişilerin sorunsuz yolculuk yapması amacıyla YTB, iki rota paylaştı.

YTB'nin paylaştığı birinci rotalar şu şekilde:

1. ROTA

Fransa- Belçika- Hollanda- Almanya- Avusturya- Macaristan- Sırbistan- Bulgaristan- Türkiye (Kapıkule)

2. ROTA

Fransa- Belçika- Hollanda- Almanya- Avusturya- Slovenya- Hırvatistan- Sırbistan- Bulgaristan- Türkiye (Kapıkule)

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyon Başkanı Zafer Sırakaya paylaşılan rotalar için "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın izin heyecanının başladığı bugünlerde, ülkemize karayolu ile gelecek vatandaşlarımızın sınırlardan sorunsuz bir şekilde geçebilecekleri görselde belirtilen 2 rotadan birini seçmeleri tavsiye edilmektedir." ifadelerini kullandı.