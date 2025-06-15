Trafikte vatandaşın güvenliğini sağlamak amacıyla ekipler tarafından yapılan çalışmalar, hız kesmeden sürdürülüyor.

Trafik ekipleri, yollarda sıklıkla denetimler gerçekleştirerek kural ihlali yapan sürücüleri bir bir tespit edip, gerekli yaptırımları uyguluyor.

"BİR ANLIK HATA, BİR ÖMÜRLÜK PİŞMANLIK OLMASIN"

Son olarak 1 Ocak-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerin detaylarını, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 'alkollü araç kullanımı' ile ilgili 102 binin üzerinde sürücüye işlem yapıldığını belirttiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

1 Ocak-12 Haziran 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce; 'alkol etkisinde araç kullanımı' ile ilgili toplam, 102 bin 725 sürücüye işlem yapıldı ve sürücü belgeleri geçici olarak geri alındı. 2918 sayılı karayolları trafik kanunu 48/5 maddesi gereğince, hususi araçlarda 0.50 promil, diğer araçlarda 0.20 promil üzeri alkolle araç kullanmak yasaktır. Lütfen alkollü araç kullanmayın. Bir anlık hata, bir ömürlük pişmanlık olmasın. Sevdikleriniz sizi bekliyor.

"3 MİLYON 647 BİN ARAÇ DENETLENDİ"

Trafik denetimleri emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 5-12 Haziran 2025 tarihleri arasında, 3 milyon 647 bin 742 araç denetlendi.



Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 27 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 110 bin 222, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 762, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 141, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 316 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 411 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam, 403 bin 049 araca/sürücüye işlem yapıldı.



Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.