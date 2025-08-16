Yurtta hava durumu: 13 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayımladı.

Buna göre Marmara, İzmir ve Manisa'nın Kuzey kesimlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına bugün gece saatlerine kadar devam edecek.

13 İL İÇİN SARI KODLU FIRTINA UYARISI

MGM, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu fırtına uyarısı yayınladı.

MGM'nin haftalık raporuna göre hava sıcaklıkları iç bölgelerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR

Halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, 16.08.2025 Cumartesi günü gece saatlerine kadar, Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde eseceği beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

FIRTINA UYARISI

Batı Karadeniz’de rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cuma günü (15.08.2025) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Marmara’da rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cumartesi günü (16.08.2025) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren kuzeyi ile yarın (Cuma) akşam saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cumartesi günü (16.08.2025) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.