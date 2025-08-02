Yurtta hava durumu: Sıcaklık 7 kentte 40 derecenin üzerine çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşüyor.

CİZRE TÜRKİYE’NİN EN SICAK YERİ OLDU

Bugün en yüksek sıcaklık, 43,8 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıtlara geçti.

Bu ilçeyi 43 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesi, 42,5 dereceyle Mardin'in Dargeçit ilçesi, 41,5 dereceyle Batman'ın Hasankeyf ilçesi, 41 dereceyle Diyarbakır'ın Bismil ilçesi, 40,3 dereceyle Aydın'ın Karpuzlu ilçesi ve 40,1 dereceyle Hatay'ın Hassa ilçesi takip etti.