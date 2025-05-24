Yurtta hava durumu: Sıcaklıklar düşüyor

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Türkiye genelinde sıcaklıklar tekrar düşüyor.

İlk günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta ilerledikçe yerini serin havaya bırakırken, özellikle doğu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

YER YER YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 24-28 Mayıs 2025 tarihleri için yayınladığı 5 günlük hava durumu tahminleri, Türkiye'de hava koşullarının değişeceğini gösteriyor.

Haftanın ilk günü, 24 Mayıs Cumartesi, batı bölgelerde parçalı bulutlu bir hava hakim; sıcaklıklar 15-36 derece arasında değişiyor.

Ancak doğu illerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir, sıcaklıklar 9-36 derece aralığında.

HAFTAYI GÜNEŞLİ HAVA İLE KAPANCAK

25 Mayıs Pazar günü, doğudaki yağışlar hafiflerken, batıda güneşli hava etkili olacak; sıcaklıklar 12-37 derece arasında seyredecek.

YEREL YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

26 Mayıs Pazartesi günü, doğuda sıcaklıklar 39 dereceye kadar çıkarken, batıda 11-36 derece aralığında bir hava bekleniyor.

Hava genellikle açık olsa da, doğu bölgelerinde yerel yağışlar devam edebilir.

DOĞUDA SICAKLIK REKOR SEVİYELERE ULAŞACAK

27 Mayıs Salı günü, doğuda sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşarak 44 dereceyi görebilir.

Batı'da ise 9-39 derece arasında değişecek.

SICAKLAR YERİNİ SERİN HAVAYA BIRAKACAK

Ancak bu yüksek sıcaklıklar uzun sürmeyecek, zira hafta ortasından itibaren serin hava dalgası etkili olmaya başlayacak.

28 Mayıs Çarşamba, doğuda yüksek sıcaklıklar yerini yavaş yavaş serin havaya bırakacak.

Batı bölgelerinde ise hava güneşli, ancak yerel yağışlar görülebilir.

YURT GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA BEKLENİYOR

Meteoroloji uzmanları, hafta boyunca ani yağışlara ve sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşları uyararak, özellikle doğu bölgelerinde yaşanabilecek gök gürültülü sağanaklara dikkat çekiyor.

Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların kademeli olarak düşmesiyle birlikte, yazın sıcak günleri yerini daha serin ve yağışlı bir havaya bırakacak gibi görünüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

24 Mayıs Cumartesi günü:

25 Mayıs Pazar günü:

26 Mayıs Pazartesi günü:

27 Mayıs Salı günü:

28 Mayıs Çarşamba günü: