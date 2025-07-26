Yurtta hava sıcaklığı 31 ilde 40 dereceyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.

31 İLDE KAVURUCU SICAKLIKLAR ETKİLİ OLDU

Sıcaklıklar, Şırnak, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Antalya, Adıyaman, Muğla, Hatay, Kahramanmaraş, Aydın, İzmir, Denizli, Adana, Bingöl, Elazığ, Manisa, Burdur, Balıkesir, Eskişehir, Tunceli, Edirne, Mersin, Malatya, Uşak, Çanakkale, Osmaniye ve Muş'ta gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 40 derecenin üzerine çıktı.

Söz konusu 31 ilde sıcaklık ilçelere göre 40 ile 50,5 derece aralığında seyretti.

SİLOPİ'DE SICAKLIK 50,5 DERECEYE ULAŞTI

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık 50,5 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesinde ölçüldü.

Sıcaklıklar, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 49,6 derece, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 49,4 derece ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde 49,3 derece olarak kayıtlara geçti.

26 TEMMUZ VE 2 AĞUSTOS 2025 TARİHLERİ ARASINA DİKKAT!

Meteorolojiden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, Pazar (27.07.2025) gününden itibaren özellikle iç kesimlerde etkili olacağı tahmin edilmektedir.



Hava sıcaklıklarının; sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.



Yüksek hava sıcaklıklarının batı kesimlerde Çarşamba (30.07.2025), Doğu kesimlerde ise Cumartesi (02.08.2025) gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor.



Bazı il merkezlerimizde; 26 Temmuz ilâ 02 Ağustos 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar yükseleceği tahmin edilmektedir.



Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."