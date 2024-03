Haberler



Yurtta son 3 ayda 9 bin 355 deprem kaydedildi

Yurtta son 3 ayda 9 bin 355 deprem kaydedildi Her bölgesinde deprem riski bulunan Türkiye, yılın ilk 3 ayında tam 9 bin 355 deprem ile sarsıldı. 4 ve üzeri büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği Marmara'da ise uzmanlara göre ciddi bir deprem her an meydana gelebilir.