Yurtta son 3 ayda 9 bin 355 deprem kaydedildi Her bölgesinde deprem riski bulunan Türkiye, yılın ilk 3 ayında tam 9 bin 355 deprem ile sarsıldı. 4 ve üzeri büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği Marmara'da ise uzmanlara göre ciddi bir deprem her an meydana gelebilir.

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Türkiye'de, 1500'lü yıllardan itibaren 7 ve daha büyük büyüklükte 23 deprem yaşandı.

Bu süreçte Türkiye, Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu fay hatlarıyla sık sık depremlerle sallanmaya devam ediyor.

3 ayda 9 bin 355 deprem meydana geldi

Yılın başından itibaren Türkiye'de 9 bin 355 deprem kaydedildi.

Bunların 40'ı 4 ve üzerinde büyüklüğe sahipti. Yıl sonuna kadar ise yaklaşık 35 bin deprem olması bekleniyor.

Asrın felaketinin etkilediği bölgede fay hattı hala aktif durumda. Sadece bu yıl içinde, deprem bölgesi 4 bin 771 kez sarsıldı.

Son üç ayda en fazla deprem bin 757 ile Malatya'da yaşandı. Kahramanmaraş ise bin 477 depremle ikinci sırayı aldı.

İşte deprem bölgesindeki illerde meydana gelen deprem sayıları:

Malatya: 1.757

Kahramanmaraş: 1.477

Adıyaman: 446

Adana: 384

Elazığ: 231

Hatay: 182

Gaziantep: 128

Osmaniye: 101

Diyarbakır: 43

Şanlıufa: 22

Muğla

Deprem bölgesi dışındaki illere bakıldığında en çok sarsıntı Muğla'da gerçekleşti.

Kentte 673 deprem meydana geldi.

Çanakkale

Birinci derece deprem bölgesinde bulunan Çanakkale son üç ayda 392 kez sarsıldı.

Bursa

Deprem kuşağında yer alan bir diğer şehir Bursa'da ise yılbaşından bu yana 130 deprem oldu.

İzmir

3 ayda 570 depremin gerçekleştiği İzmir de Türkiye'de deprem riskinin en yüksek olduğu illerden

İstanbul

Son üç ayda Mefakent'te 10 deprem meydana geldi.

Uzmanlar Marmara depreminin her an olabileceğine yıllardır dikkati çekiyor.

Deprem riskinin en az olduğu şehir Konya'da dahi son dönemde sık sık sarsıntı tespit edildi.

Bu yılın ilk üç ayında kentte 113 deprem yaşandı.