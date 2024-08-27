Yusuf Dikeç, poligonlardaki yoğunluğu arttırdı Ekipmansız ve tek eli cebinde yaptığı atışı ile Paris 2024 Olimpiyatları'na damga vuran milli atıcı Yusuf Dikeç, ülke genelinde olduğu Efeler Diyarı Aydın’da da atıcılık sporuna olan ilgiyi arttırdı.

İHA

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım final mücadelesinde Türkiye’ye madalya kazandıran Yusuf Dikeç, müsabakalarda ekipmansız ve tek eli cebinde yaptığı atış ile sosyal medyada en çok konuşulan isim olmuştu.

Uzun yıllardan bu yana atış sporu ile ilgilenen Aydınlı Hakan Başlık, Yusuf Dikeç’in olimpiyatlarda simge olan ve dünyaya yayılan pozundan sonra genç yaşlı herkesin atıcılık sporuna yoğun ilgi göstermeye başladığını kaydetti.

"POLİGONLAR İLGİ GÖRMEYE BAŞLADI"

Başta Türkiye olmak üzere dünya genelinde olumlu yorumlar alan Milli Atıcı Yusuf Dikeç’in Atış Pozu’nun Türklerin milli sporlarından biri olan atıcılık sporuna olan ilgiyi bir anda arttırdığını belirten Karya Farma HBX AR-GE Kurucusu ve aynı zamanda atıcılık sporunun müdavimlerinden Hakan Başlık, “Uzun zamandır atıcılık sporu ile ilgilenirim. Yoğun geçen çalışmalarımın ardından yorgunluğumu atış sporu ile atıyorum. Milli sporcumuz Yusuf Dikeç’in pozu atış pozu viral olunca poligonlar yoğun ilgi görmeye başladı” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)