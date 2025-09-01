Zeka oyunu: Ters 53’lerin arasındaki ters 33’ü tespit edin!

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan bir görsel zeka oyunu, kullanıcıların hem dikkatini hem de zeka seviyesini test etmeyi amaçlıyor.

Görselde ters çevrilmiş “35” rakamlarının tekrarlayan bir desen oluşturduğu dikkat çekiyor.

Ancak bu desenin içinde gizlenmiş olan tek bir ters “33”, bulmacanın esas sırrını oluşturuyor.

Yapılan paylaşımlarda, 7 saniye içinde doğru sonucu bulabilenlerin oranının yalnızca %1 olduğu iddia ediliyor.

Peki, siz bulabilecek misiniz?

Bu optik illüzyona ilk bakıldığında tekrar eden ters 35 sayıları yer alıyor.

Ancak bu ters tekrarlanan "35" modelinde, yine ters çevrilmiş bir 33 sayısı gizli.

Bu illüzyon testindeki ters 33"ü 7 saniyede bulabilir misiniz?

Bulamadıysanız endişelenmeyin, aşağıda cevabı verdik: