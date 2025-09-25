Zeka oyunu: Yalnızca %1’i gizli leoparı görebiliyor

Görsel algımızın sınırlarını zorlayan optik illüzyonlar, psikoloji ve sinirbilimin de ilgi alanına giriyor.

Beynin karmaşık desenleri, kontrastı ve mekansal düzenlemeleri yorumlama biçimi nedeniyle ortaya çıkan bu görsel testler, gerçekte var olmayan ayrıntıları görmemize ya da olanı fark edemememize yol açabiliyor.

Gündemdeki yeni optik illüzyon ise doğal görünümlü dağlık kayaların arasında ustaca gizlenmiş bir Kar Leoparı içeriyor.

İddialara göre gizli Kar Leoparını 7 saniye içinde görebilenler, keskin gözlem gücüne ve 140+ IQ seviyesine sahip. Peki, siz bu görsel zeka oyununu çözebilecek misiniz?

İlk bakışta, bu optik illüzyon görüntüsünde, doğal Dağlık tepeleri içeren bir görüntü gibi görünüyor.

Ancak bu dağlık kayaların arasında bir leopar gizleniyor.

Resimdeki gizli leoparı 7 saniyede bulmaya çalışın.

Bulamayanlar aşağıdaki cevaba göz atabilir.