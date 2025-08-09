Zeka testi: 7 saniyede 3. köpeği bulan, dahi sayılıyor

Son dönemde internet kullanıcıları arasında popülerlik kazanan görsel yanılsamalar, en dikkatli gözleri bile zorlayan etkileyici bulmacalar olarak öne çıkıyor.

Bu tür görseller, sadece eğlenceli vakit geçirmekle kalmayıp, aynı zamanda bireylerin gözlem yeteneklerini ölçme konusunda da önemli bir araç haline geldi.

Görsel yanılsamalar, beynin algılama mekanizmasıyla oynayarak gerçeklik algısını zorluyor.

Uzmanlar, bu tür görsel testlerin beyin aktivitesini artırdığı ve konsantrasyonu geliştirdiği görüşünde. Peki, siz görsel becerilerinizi test etmek ister misiniz?

Bu görsel illüzyon bulmacası, gözlem becerilerinizi test edecek.

Yukarıda paylaşılan resimde, karlı bir alanda ayakta duran iki köpek yer alıyor.

Ancak aralarında gizlenen bir köpek daha var. Göreviniz 7 saniye içinde üçüncü köpeği bulmak.

Bulamayanlar aşağıdaki cevabı kontrol edebilir: