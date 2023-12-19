Zeytinburnu'nda feci kaza: İki otomobilin çarptığı yaya öldü İstanbul Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, iki otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA

İstanbul'da saat 20.30 sıralarında Zeytinburnu Adnan Menderes Vatan Bulvarı üzerinde, yolun karşısına geçmek isteyen 46 yaşındaki Ahmet Duymaz’a, Fatih istikametine seyir halindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Araçlar olay yerinden kaçtı

Çarpmanın etkisiyle savrulan Duymaz’a aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil daha çarptı. Feci şekilde yaralanan Ahmet Duymaz yaklaşık 100 metre sürüklenirken, yayaya çarpan araçlar olay yerinden kaçtı.

Yaya yaşamını yitirdi

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Ahmet Duymaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücüler aranıyor

Polis ekiplerinin de incelemelerini tamamlamasının ardından, hayatını kaybeden Ahmet Duymaz’ın cenazesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Polis, kazaya karışan otomobil sürücülerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)