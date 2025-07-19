Zeytinliklerin taşınmasına dair düzenlemeler içeren teklif TBMM'den geçti

TBMM'de tartışmalara neden olan zeytinlik alanlarda maden faaliyetlerine izin verilmesine yönelik yasa teklifi görüşmeleri sona erdi..

Genel Kurul'da kabul edilen teklifle kanun metninden, "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir kararı" ibaresi çıkarılıyor.

Kanunla birlikte ayrıca çevreyi etkileyen projelerin tamamı için, "ÇED olumlu kararı alınması" zorunlu olacak.

Yatırım şirketleri söz konusu olumlu ÇED kararı alamadığı sürece, onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı alamayacak, proje için yatırıma başlamayacak.

ÇED işlemleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülecek. Çevresel etki değerlendirmesi sürecinde ilgili kurumlar görüşlerini en geç 3 ay içinde verecek. Kurumların ilave süre talep etmeleri halinde en fazla 1 ay ek süre verilecek.

MADEN KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

Diğer taraftan, "Maden Kanunu"nda da değişiklik yapılıyor. Ruhsat bedeli tanımında yer alan çevre ile uyum teminatı çıkarılıyor ve rehabilitasyon için alınan bedel ayrıca düzenleniyor. Şirketlerden alınan ruhsat bedeli, ilgili firmaya verilen ruhsatın süresi, işletilen maden sayısı, içeriği ve kapladığı alanın büyüklüğüne göre belirlenecek ve alınacak bedel ocak ayının sonuna kadar tahsil edilecek.

Öte taraftan elde edilecek bedelin yüzde 30'u Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) bütçesine, yüzde 70'i ise genel bütçeye eklenecek.

Taşınacak zeytin ağaçlarından istenilen düzeyde verim alınamaması halinde ilave 1 zeytin ağacı daha dikilecek

TAŞINACAK ZEYTİN AĞAÇLARINDAN VERİM ALINABİLMESİ İÇİN 1 AĞAÇ DAHA DİKİLECEK

Kanunla zeytinlik alanlarda ülkenin elektrik ihtiyacına yönelik sınırlı maden faaliyetlerine izin veriliyor. Ancak yürütülen madencilik faaliyetlerinde zeytin ağaçlarının taşınması veya eş değer zeytinlik kurulması şartı getiriliyor.

Zeytin ağaçlarının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda ise ilgili sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca izin verilebilmesi için iznin öncesinde, aralarında biyolog ve ziraat mühendisinin de bulunduğu uzman kişilerden alınan görüşler doğrultusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca belirlenecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek alan ile eş değer büyüklükte izin verilecek.

Genel Kurul'da AK Parti grubunun verdiği önerge ile taşınacak zeytin ağaçlarından istenilen düzeyde verim alınamaması halinde ilave 1 zeytin ağacı daha dikilecek.

Maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik verilmek suretiyle zeytin sahası tesis edilmesi zorunlu olacak. Ayrıca bu alanlarda alınacak rehabilitasyon bedeli 2 kat olarak tahsil edilerek çevresel telafi yükümlülüğü artırılacak.

Çevreyle uyum teminatlarını teminat mektubu ile vermiş olan yatırımcılara, bu teminatı 1 yıl içinde nakden yatırma zorunluluğu getirilecek. Süre sonunda yükümlülüğünü yerine getirmeyen yatırımcıların teminat mektupları nakde çevrilip, rehabilitasyon hesabına aktarılacak.

Bu düzenleme ile çevresel taahhütlerin güvence altına alınması hedefleniyor.