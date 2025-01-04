İHA

Zonguldak semalarında hilal şeklindeki Ay ile Venüs gezegeni aynı anda gözlemlendi.

Nefes kesen bu muhteşem görüntü, izleyenleri mest etti.

GECE BOYUNCA GÖRSEL ŞÖLEN

Gökyüzünde Ay'ın ince hilal formunun hemen üzerinde parlayan Venüs gezegeni, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Doğa tutkunları ve gökyüzü gözlemcileri bu eşsiz anı hayranlıkla izlerken, bazıları bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf makineleri ve telefonlarıyla görüntü aldı.

Göz alıcı manzara, gece boyunca gökyüzüne bakan herkese adeta bir görsel şölen sundu.

BİRÇOK KİŞİ BİR ARAYA GELDİ

Ay ve Venüs'ün bu etkileyici birlikteliği, gökyüzü olaylarına ilgi duyanları bir araya getirirken, bu tür doğa olaylarının izleyenlere hem görsel bir keyif hem de unutulmaz bir deneyim yaşattığı ifade edildi.