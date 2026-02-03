Zonguldak TOKİ Kura Çekilişi 3 Şubat 2026: Canlı Yayın ve Kura Sonucu Sorgulama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TOKİ’nin Zonguldak’ta hayata geçireceği sosyal konutlar için geri sayım başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın duyurduğu program kapsamında, kent merkezi ve ilçelerde yapılacak bin 872 konutun hak sahipleri belli oluyor.

Ev sahibi olma hayaliyle başvuru yapan binlerce vatandaş, kura çekimine ilişkin araştırmalara başladı.

Peki, TOKİ Zonguldak kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? İşte canlı yayın bilgileri ve kura sonuçları sorgulama…

TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİMİ KAÇTA?

Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00’de Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda yapılacak.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Noter onay sürecinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları, Toplu Konut İdaresi’nin resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.

Aynı zamanda bilgiler e-Devlet sistemine de entegre edilerek vatandaşların erişimine açılacak.

Bu kapsamda 1+1 ve 2+1 konutlar için belirlenen asil ve yedek hak sahipleri, kura günü içerisinde sorgulanabilecek.

Başvuru sahipleri, e-Devlet’e T.C. kimlik numaraları ve kişisel şifreleriyle giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca öğrenebilecek.