İstanbul Üsküdar'da kırmızı ışıkta geçen yayaya İETT otobüsü çarptı

İstanbul Üsküdar'da kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen yayaya İETT otobüsünün çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Üsküdar ilçesi Libadiye Caddesi'nde yayalar için kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmek isteyen kişi, seyir halindeki İETT otobüsünün çarpmasıyla yola savruldu.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İETT otobüsünün şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen yayaya İETT otobüsünün çarptığı anlar yer aldı.
Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)