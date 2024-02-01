Zonguldak'ta bir kasapta tavuk yağları yangın çıkardı Zonguldak'ta pişmiş tavuk satışı yapılan bir kasabın bacasında tavuk yağının tutuşması sebebiyle yangın çıktı. Siyah dumanlar bacadan metrelerce yükselirken, kısa süreli panik yaşandı.

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DHA

Zonguldak'ta bir kasapta çıkan korku dolu anlar yaşattı..

Saat 16.30 sıralarında kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi üzerindeki bir kasapta meydana gelen olayda pişmiş tavuk satışı da yapılan kasabın bacasında yangın çıktı.

Bacadan siyah dumanların yükseldiği yangına ilk olarak iş yeri çalışanları yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

Tavuk yağları bacayı tutuşturdu

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek 30 dakikada söndürdü. İtfaiyenin yaptığı ilk incelemede, dükkanın bacasında biriken tavuk yağlarının tutuşarak yangına sebep olduğu belirtildi.

Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Yaşanan panik anları ve iş yeri çalışanlarının yangına müdahale ettiği anlar kameraya yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)