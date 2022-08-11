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    Zonguldak'ta bir kişinin ATM'ye koyduğu fazla paralar, yola saçıldı

    Zonguldak Çaycuma'da bir bankaya ait ATM'nin kapasitesinden fazla para yükleyen vatandaş, arkasına bakmadan gitti. ATM, paraları hazneye çekemeyince geri bıraktı.
    • 11.08.2022 - 23:22
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 23:36
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    Zonguldak'ta bir kişinin ATM'ye koyduğu fazla paralar, yola saçıldı

    Dün gece saatlerinde Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde meydana gelen olayda, bir bankanın ATM’sine kapasitesinden fazla para yükleyen vatandaş, paraları tamamen yüklediğini sanıp ATM başından ayrıldı.

    ATM'nin geri bıraktığı paralar yere saçıldı

    Kapasite fazlası paraları hazneye çekemeyen ATM, paraları geri bıraktı. Paralar ise ATM önüne saçıldı. Yerlere paranın saçıldığını gören vatandaşlar durumu polisi arayarak bildirdi.

    İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen polis ekipleri ATM'den yere saçılan paraları toplayarak ilgili birimlere haber verdi. Olayla ilgili tutanak tutuldu.

    Zonguldak ta bir kişinin ATM ye koyduğu fazla paralar, yola saçıldı #1

    Zonguldak ta bir kişinin ATM ye koyduğu fazla paralar, yola saçıldı #2


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