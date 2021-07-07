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    Zonguldak'ta çorbadan kıl çıktı kavgasında silahlar konuştu

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bir kişi, içtiği çorbadan kıl çıktığı iddiasıyla mekan sahibini silahla yaraladı.
    • İHA
    • 07.07.2021 - 18:14
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    Zonguldak'ta çorbadan kıl çıktı kavgasında silahlar konuştu

    Saltukova beldesinde meydana gelen olayda, esnaf olan Çorbacı Latif İstek sabaha karşı müşteri olarak gelen Ferhat A. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    ALKOLLÜ SALDIRGAN KIL ÇIKTI DİYE VURDU

    İddiaya göre, saldırının sebebinin çorbadan kıl çıktığı ve saldırganın alkollü olduğu belirtildi. Çevredekilerin silah seslerini duyması üzerine 112 Acil Servis ve jandarma aranarak ihbarda bulunuldu.

    YARALI MEKAN SAHİBİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri İstek’e ilk müdahaleyi yaparak Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Silahlı saldırgan olayın ardından kaçtı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Zonguldak ta çorbadan kıl çıktı kavgasında silahlar konuştu #1

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