Zonguldak’ta duyarlı müdahale: İpe dolanan ebabil için cadde trafiğe kapatıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde yoldan geçen vatandaşlar, bir ebabil kuşunun boynuna ip dolandığını fark ederek durumu hemen ekiplerine bildirdi.

CADDE ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve trafik polisleri sevk edildi. Kuşun zarar görmemesi için Erdemir Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı ve kontrollü bir kurtarma çalışması başlatıldı.

YAKLAŞIK 15 DAKİKADA KURTARILDI

Ekiplerin titiz müdahalesiyle yaklaşık 15 dakika süren çalışma sonucunda ebabil kuşunun ayağı ve boynuna dolanan ip dikkatlice kesildi. Kuş daha sonra kontrol edilmek üzere itfaiye istasyonuna götürüldü.

"YARALI DEĞİL" AÇIKLAMASI SEVİNDİRDİ

İtfaiye ekipleri, kuşun herhangi bir yarasının olmadığını belirterek Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim edileceğini ifade etti. Görevlilerin “Yaralı mı?” sorusuna, “Yaralı değil, sadece ipe dolanmış” yanıtı verildi.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU, GÖKYÜZÜNE DÖNDÜ

İtfaiye istasyonunda yapılan kontrollerde iplerin tamamen temizlenmesinin ardından ebabil kuşunun sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Bir süre ekiplerle birlikte kalan kuş, daha sonra doğal yaşamına geri dönerek gökyüzüne kanat çırptı.