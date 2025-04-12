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DHA

Zonguldak’ta meteorolojik uyarıların ardından etkisini gösteren şiddetli yağış ve soğuk hava, kentte büyük hasara yol açtı. Kent merkezindeki kıyı hattında, boyları 8 metreyi aşan dev dalgalar sahile ulaşarak kayalara çarptı ve büyük bir patlama yarattı. Dalgaların gücü, zaman zaman Zonguldak Limanı’nın mendireğini aşarak limanın içine kadar taşma tehlikesi oluşturdu.

VATANDAŞLAR, DEV DALGALARA KARŞI UYARILDI

Alaplı ilçesinde de benzer bir durum yaşanırken, burada da büyük dalgalar sahilde etkili oldu. Belediye ekipleri, sahil hattında meydana gelen olası hasarı değerlendirmek için bölgede inceleme yaptı. Yetkililer, deniz kenarında yaşayanları ve balıkçılara dikkatli olmaları yönünde uyardı.