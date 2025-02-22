DHA
Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesinde bulunan bir enerji firmasına ait limanın açığında halatı kopan yüzer platform, rüzgar ve dalganın etkisiyle sürüklenmeye başladı.
Çatalağzı Kasköy Balıkçı Barınağı üzerine doğru gelen platform, sığlaşan denizde kuma saplanarak durdu.
Platformda 5 işçi mahsur kaldı.
İŞÇİLER VİNÇLE KURTARILDI
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalan işçiler limandan uzatılan vincin kafesine alınarak karaya alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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