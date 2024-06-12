Zonguldak'ta iki araç feci şekilde çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak-Kilimli sahil yolu Arslankayası Tünelleri'nde akşam saatlerinde, Abdulkadir G. (24) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, tali yoldan anayola çıkarak Kilimli istikametine seyir haline geçti.
Otomobil ters döndü
Bu sırada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil Abdulkadir G.'nin sevk ve idaresindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü Abdulkadir G. ile yanında bulunan eşi Saniye G. (24) yaralandı.
Diğer otomobil ise tünelde durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Otomobilden çıkartılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ZBEÜ Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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