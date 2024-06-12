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Zonguldak'ta iki araç feci şekilde çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak'ta iki araç feci şekilde çarpıştı: 2 yaralı Zonguldak'ta ana yola çıkan otomobile, arkasından seyreden başka bir otomobil çarptı. Kazada sürücü ve eşi yaralanırken otomobillerden biri çarpışmanın etkisiyle refüje çıkıp taklalar attı.