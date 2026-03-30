Zonguldak'ta işçi servisiyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Zonguldak'ta işçi servisi ile otomobil çarpışması sonucu 7 kişinin yaralandığı kaza sonrası hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Deli Hakkı köyü mevkiinde önceki gün Cengiz E. idaresindeki işçi servisi karşı yönden gelen Tuncay Kurttekin yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi
Otomobilinde sıkışan 42 yaşındaki Kurttekin, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde işçi servisinin önündeki araçtan kaçmak isterken karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştığı yer aldı.
Tedaviye alınan yaralılarda Kurttekin, 1 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)