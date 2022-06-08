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    Zonguldak'ta kız kaçırmaya gelenler tepki sonrası kaçtı

    Zonguldak Ereğli'de kız kaçırma girişiminde bulunan 5 kişi, genç kızın annesi ve yakınları arasında arbede yaşandı.
    • 08.06.2022 - 20:23
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    Zonguldak'ta kız kaçırmaya gelenler tepki sonrası kaçtı

    Olay öğleden sonra Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki H.Ç.’yi kaçırmak için kamyonet ile mahalleye gelen 5 kişiye, genç kızın annesi N.Ç. ile yakınları müdahale etti.

    Kız kaçırmaya gelen 5 kişi kaçarak uzaklaştı

    Çıkan arbedenin ardından 5 şüpheli mahalleden kaçmak zorunda kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    DHA'nın haberine göre, şikayetçi olan H.Ç. ve annesi N.Ç., ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

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