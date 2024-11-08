Zonguldak'ta korkutan ev yangını

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler köyünde Erdal, Erol ve anneleri Kadriye Ergenekon’un yaşadığı iki katlı yarı ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede her yeri saran alevler sonucunda da ev, kullanılamaz hale geldi.

Ev ve köy sakinlerinin müdahalesi yangını söndürmekte yetersiz kalırken, bölgeye ihbar üzerine itfaiye ekibi sevk edildi.

EV TAMAMEN YANDI

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangında yaralanan olmazken, 3 kişinin yaşadığı ev tamamen kullanılamaz hale geldi. 3 kişilik Ergenekon Ailesi yangın sırasında evden bir eşya kurtaramazken, kış ayına girerken evsiz kaldı.

Jandarma ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili olarak rapor tutarak, yangının çıkış sebebinin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.