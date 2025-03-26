İHA
Zonguldak'ta aile kavgası...
Ömerli köyünde yaşanan olayda İsmail Ş., ev inşaatı sırasında evin önünden geçen kamyonların zarar verdiği gerekçesiyle dayısı 81 yaşındaki Temel K. ile tartışmaya başladı.
KÜREKLE ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Ş., eline aldığı kürekle Temel K.’nın üzerine yürüdü.
Yakasından tuttuğu dayısına kavga etmeye devam eden İsmail Ş., Temel K.’nın yere düşmesiyle birlikte olay yerinden uzaklaştı.
GÖZALTINA ALINAN YEĞEN SERBEST BIRAKILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri şikayet üzerine İsmail Ş.’yi gözaltına aldı. Alaplı Adliyesi’ne sevk edilen yeğen İsmail Ş. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OLAY KAMERADA
Kavga anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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