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    Zonguldak'ta maskeli saldırganlar restoranda kurşun yağdırdı: 2 yaralı

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde restoran işletmecisi ile bir müşteri maskeli saldırganların açtığı ateş sonucu yaralandı.
    • 26.11.2022 - 02:57
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    Zonguldak'ta maskeli saldırganlar restoranda kurşun yağdırdı: 2 yaralı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bulunan içkili restoranda, restorana gelen ve maskeli oldukları iddia edilen kimliği belirsiz kişiler işletmeci O.Ç. ile müşteri Ş.A.’ya kurşun yağdırıp kaçtı.

    Restoran işletmecisi ve müşteri yaralandı

    Yaralanan restoran işletmecisi ve müşteri için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra özel hastaneye kaldırdı.

    Zonguldak ta maskeli saldırganlar restoranda kurşun yağdırdı: 2 yaralı #1

    Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

    İHA'nın haberine göre, yaralıların ayaklarından vurulduğu öğrenilirken, saldırgan ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Çok sayıda polis ekibi olay yerinde güvenlik önlemi alırken ilçe giriş ve çıkışlarında saldırganın yakalanması için asayiş uygulaması başlattı.

    Olay yeri inceleme ekipleri kamera kayıtlarını izleyerek saldırganın kimliğine ulaşmaya çalışırken, olay yerinde incelemeler devam ediyor.

    Zonguldak ta maskeli saldırganlar restoranda kurşun yağdırdı: 2 yaralı #2


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