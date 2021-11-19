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Zonguldak'ta motosikletin vurduğu yaya kafa travması geçirdi

Zonguldak'ta motosikletin vurduğu yaya kafa travması geçirdi

Ereğli ilçesinde bir motosiklet karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı. Olay sonrası iki kişi yaralanırken, motosikletin vurduğu vatandaş kafa travması geçirdi. Kazayla ilgili de soruşturma açıldı.