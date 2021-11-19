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    Zonguldak'ta motosikletin vurduğu yaya kafa travması geçirdi

    Ereğli ilçesinde bir motosiklet karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı. Olay sonrası iki kişi yaralanırken, motosikletin vurduğu vatandaş kafa travması geçirdi. Kazayla ilgili de soruşturma açıldı.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 04:47
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    Zonguldak'ta motosikletin vurduğu yaya kafa travması geçirdi

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.

    Atatürk Bulvarı üzerinde, çarşı merkezi istikametinden Bozhane mevkii istikametine seyir halinde olan Burak U. (26) idaresindeki 67 UE 102 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Hüsamettin P.’ye (66) çarptı.

    Zonguldak ta motosikletin vurduğu yaya kafa travması geçirdi #1

    KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ

    Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü düşüp yaralanırken, Hüsamettin P. ise çarpmanın ardından aldığı darbe nedeniyle kafa travması geçirdi.

    Olayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardıma koşup kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulanslarla ilçedeki özel hastanelere kaldırdı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Zonguldak ta motosikletin vurduğu yaya kafa travması geçirdi #2

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