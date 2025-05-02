Zonguldak’ta otomobil dereye devrildi: 4 yaralı

İHA
Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Ören Mahallesi'nde E.T. idaresindeki 26 AB 098 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.
Kazada sürücü E.T. ile birlikte eşi ve 2 çocuğu yaralandı.
4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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