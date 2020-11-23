Zonguldak'ta otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı

Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Zonguldak- İstanbul yolu Kandilli kavşağı mevkiinde, Yadigar Eroğlu (48) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre sürücüsünün güneşten dolayı yolu görememesi nedeniyle kontrolden çıkarak su kanalına düşüp, istinat duvarına çarptı.

Kazada, sürücü Eroğlu, 3 aylık bebek Hilal Tekin, bebeğin annesi Gamze Tekin (24) ve Şerife Tekin (53) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1'İ BEBEK 2 CAN KAYBI

Ereğli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Yadigar Eroğlu ve Hilal bebek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Şerife Tekin ve Gamze Tekin’in ise hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.





































