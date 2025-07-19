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Zonguldak'ta otomobil kömürlüğe düştü, sürücü hafif yaralandı

Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yol kenarındaki kömürlüğe düştü. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İHA İHA
19.07.2025 07:28
Zonguldak'ta otomobil kömürlüğe düştü, sürücü hafif yaralandı

Zonguldak’ta gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Açelya Sokak’ta 67 EE 238 plakalı Opel marka otomobili kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARAÇ KÖMÜRLÜĞE DÜŞTÜ

Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki kömürlüğe düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Hafif şekilde yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından itfaiye ekipleri, otomobilin içerisine girerek sürücüye ait özel eşyaları çıkardı. Eşyalar, tutanak tutulmasının ardından sahibine teslim edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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