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İHA

Zonguldak'ta, Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi. Valilik Önü Tören Alanı’nda başlayan program, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Barış Cücen’in Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla açıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende, Jandarma Genel Komutanı’nın mesajı paylaşıldı ve teşkilatın tarihi ile görevleri hakkında bilgiler verildi. Komutan Cücen, 186 yıllık köklü tarih boyunca Jandarma’nın milletin güvenini kazanmış bir kurum olduğunu vurguladı.

SALDIRI KÖPEĞİ GADDAR'DAN GERÇEKÇİ PERFORMANS

Programda ilkokul öğrencileri şiirler okuyup gösteriler sunarken, jandarma ekiplerinin hazırladığı gösteriler de büyük ilgi gördü. İz takip köpeği “Voltaj”ın ardından saldırı köpeği “Gaddar” sahneye çıktı. Senaryoya göre teslim olmayan bir sürücüye müdahale eden Gaddar, aracın yan camından atlayarak kısa sürede sürücüyü etkisiz hale getirdi. Bu gerçekçi performans, izleyicilerden bol alkış aldı.

Tören, jandarma tanıtım stantlarının gezilmesiyle sona erdi.