Zonguldak'ta tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

İHA
Zonguldak'ta akşam saatlerinde Kozlu ilçesine bağlı Kılıç Mahallesi'nde tek katlı bir evde yangın çıktı.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Sobadan çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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