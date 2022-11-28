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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Zonguldak Alaplı İlçe Jandarma ekiplerin yaptığı çalışmada 100 gr. uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve kokainle yakalanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.