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    Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

    Zonguldak Alaplı İlçe Jandarma ekiplerin yaptığı çalışmada 100 gr. uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve kokainle yakalanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • 28.11.2022 - 08:13
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    Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

    Zonguldak'ta Alaplı İlçe Jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele adli makamların koordinesinde icra edilen operasyonda uyuşturucu madde satan 2 kişi tespit edildi.

    Uyuşturucu ele geçirildi

    Bunun üzerine ilçe sınırlarında durdurulan otomobil içinde (100) gr. Metamfetamin, (1) gr. Kokain ve (1) adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

    İki kişi tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, şüpheliler operasyonda gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ifadeleri alındı.

    Şüpheliler M.B.D, ile B.K adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan iki zanlı tutuklanarak Beycuma kapalı cezaevine gönderildi.

    Zonguldak ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama #1


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