Zonguldak'ta yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürükledi

Ereğli'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı 61 yaşındaki Hanife Özen, metrelerce sürüklendi.

Saat 16.00 sıralarında Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana gelen olayda, İdris Nebizengin (66) yönetimindeki 67 ABE 616 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Özen'e çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Özen yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Özen'e ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından ambulansla alınan Özen, özel hastanede tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü İdris Nebizengin ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinden geçmekte olan Hanife Özen'e otomobilin çarpma anı yer alıyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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