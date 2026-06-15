İçine bir tane atın, çöp kovanızı kokutmayın: Özellikle yaz aylarında...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte evlerde en sık karşılaşılan sorunlardan biri de çöp kutularından yayılan kötü kokular oldu.

Özellikle mutfakta biriken gıda atıkları, sıcak havanın etkisiyle çok daha hızlı bozuluyor ve istenmeyen kokulara sebep oluyor.

Yüksek sıcaklıklar, organik atıkların parçalanma sürecini hızlandırıyor.

Meyve ve sebze kabukları, yemek artıkları, et ve süt ürünleri gibi gıdalar sıcak ortamda bakterilerin çoğalması için uygun bir zemin oluşturuyor.

Peki; çöp kovasının kokmaması için ne yapılır? İşte, pratik ve etkili bir yöntem...

VANİLİN!

Çöp kutusundan yayılan kötü kokuları azaltmak için kullanılan yöntemlerden biri vanilindir.

Kovanın/kutunun tabanına veya poşetin içine az miktarda vanilin serpiştirmek, hoş kokusunun ortama yayılmasını sağlayabilir.

Özellikle yaz aylarında mutfakta oluşan rahatsız edici kokuların bastırılmasına yardımcı olan vanilin, pratik ve ekonomik bir çözüm.