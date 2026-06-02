İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 il için 'sarı kodlu' uyarı

Yaz ayı en sonunda geldi.

Ülke genelinde sıcak havalar etkili olmaya başladı.

Ancak bazı illerde hala sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI UYARI YAYINLADI

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, bugün Edirne'nin kuzey kesimleri ile Kırklareli çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA VE BURDUR'DA SAĞANAK

Isparta ve Burdur çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın da yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması gerekiyor.