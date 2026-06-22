İçişleri Bakanlığı duyurdu: 76 ilde 1 Ton 707 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

Uyuşturucu ile mücadele tam gaz devam ediyor.

Bu kapsamda yurt genelinde çok sayıda operasyon gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu operasyonlara bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu.

2 TONA YAKIN UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polis ekipleri tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda; 1 ton 707 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 156 bin 215 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yapılan operasyonlara 2 bin 889 ekip, 5 bin 455 personel, 25 hava aracı ve 53 narkotik dedektör köpeğinin katıldı.

976 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda 1.926 şüpheli yakalanırken şüphelilerden; 976’sı tutuklandı.

376’sı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca "Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyor, uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.