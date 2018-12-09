Polise şikayetin sayısı 28'e düştü

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet personeline yönelik "işkence" ve "kötü muamele" iddialarına ilişkin şikayetlerdeki büyük düşüş, BİMER ve CİMER'e yapılan müracaatlara yansıdı.

ŞİKAYET SAYISI 28'E DÜŞTÜ

2016 yılında 302 şikayet yapılırken 2017'de bu sayı 165'e geriledi. Bu yılın aralık ayına kadar ise şikayet sayısı 28'e düştü.

İçişleri Bakanlığınca kötü muameleye dair gelen her şikayet ayrıntıyla inceleniyor.

SORUŞTURMALARDA AZALMA GÖRÜLDÜ

Öte yandan , emniyet ve jandarma personeli hakkında "işkence" ve "kötü muamele" iddialarına ilişkin adli soruşturmalarda da azalma yaşandı. Buna göre, her iki kurumun personeliyle ilgili 2016 yılında 99, 2017 yılında 33, 2018'de ise 13 adli soruşturma yürütülüyor.

2016 VE 2017 YILINDA HAK İHLALİ YAŞANMADI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Türkiye aleyhine verdiği kararlar çerçevesinde işkence yasağıyla ilgili 2015 yılında iki "hak ihlali" kararı, 2016 ve 2017 yılında ise hak ihlali olmadığı yönünde karar verildi.

SON 3 YILDA AZALIŞ GÖSTERDİ

AİHM'in "kötü muamele" yasağıyla ilgili verdiği kararlar da son üç yılda azaldı. Mahkeme, 2015 yılında 15, 2016 yılında 9 ve 2017 yılında ise 2 "hak ihlali" kararı verdi.