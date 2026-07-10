İdmanda sakatlanmıştı! Vedat Muriç sahalara geri dönüyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç'in tedavi sürecinde önemli bir aşama kaydedildi. Deneyimli forvetin takımının ilk maçında forma giyebileceği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi ilk transferi olan Kosovalı golcü Vedat Muriç, Topuk Yaylası kampında yaşadığı adele sakatlığı nedeniyle Avusturya'ya götürülmemişti.
Tedavisine İstanbul'da devam edilen 32 yaşındaki golcüden sarı-lacivertlileri sevindirecek haber geldi.
29 Haziran tarihinde sakatlanan ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öne sürülen Vedat, beklenenden erken sahalara dönecek.
15-20 DAKİKA SÜRE ALACAK
BeIN Sports'un aktardığı bilgiye göre, tedavi süreci beklendiği gibi ilerleyen Muriç'in takımının oynayacağı ilk maçta forma giyebilecek duruma geldiği belirtildi.
Deneyimli futbolcunun ilk karşılaşmada yaklaşık 15-20 dakika süre almasının planlandığı ifade edildi.
Bu şekilde Muriç'in sakatlık sonrası maç temposuna kademeli olarak döneceği kaydedildi.
SIRADAKİ HAZIRLIK MAÇI
Fenerbahçe hazırlık kampında sıradaki maçına Polonya ekibi Pogon Szczecin karşısında 11 Temmuz günü çıkacak.
İLK RESMİ MAÇ ÖN ELEMEDE
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ilk resmi maçına 21 veya 22 Temmuz'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Polonya takımı Gornik Zabrze karşısında çıkacak.