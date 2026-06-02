İFM'ye 3 kategoride uluslararası ödül

İstanbul Finans Merkezi (İFM), uluslararası finans piyasalarıyla entegrasyon sağlayan güçlü bir ekosistem sunma hedefiyle kuruldu.

Merkez, son 5 yılda hayata geçirilen projeleri yaratıcılık, kalite ve vizyon açısından değerlendiren TITAN Property Awards'ta, 3 farklı kategoride ödüle layık görüldü.

İstanbul Finans Merkezi, kazandığı yeni ödüllerle dünya standartlarında bir gayrimenkul, ofis ve karma yaşam projesi olduğunu bir kez daha tescil ettirdi.

İFM, ABD merkezli International Awards Associate (IAA) tarafından düzenlenen TITAN Property Awards kapsamında entegre kentsel planlama yaklaşımıyla öne çıktı.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NE 3 ÖDÜL

İFM, sunduğu çok işlevli yaşam alanıyla "Yüksek Katlı Ticari Yapı (Commercial High-Rise)" ve "Karma Kullanım Geliştirme (Mixed-Use Development)" kategorilerinde en yüksek ödül olan "Platin Ödül (Platinum Winner)" aldı.

OFİS GELİŞTİRME KATEGORİSİNDE ALTIN ÖDÜL

İFM'nin ofis alanlarına yönelik tasarım yaklaşımı, kullanıcı deneyimi ve çalışma alanlarının kalite standardı ise "Ofis Geliştirme (Office Development)" kategorisinde "Altın Ödül (Gold Winner)" ile taçlandı.