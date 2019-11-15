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Iğdır'da zabıtalarla seyyar satıcılar arasında arbede

Iğdır'da zabıta memurları ile seyyar satıcıların araba kavgasını polis önledi.

DHA | 15.11.2019 - 01:38..
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Iğdır merkezinde seyyar satıcılara izin vermeyen Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir satıcının aracına el koydu.

POLİS MÜDAHELE ETTİ

Zabıta memurları, seyyar satıcının arabasını Hürriyet Caddesi'ndeki kuruma götürdü. El konulan arabasını geri almak isteyen seyyar satıcı, akrabaları ve arkadaşlarıyla Zabıta Müdürlüğü'ne gitti. Arabasını almak isteyen seyyar satıcı ve beraberindekiler zabıta ile tartıştı. Arabayı almak isteyen seyyar satıcı ve zabıta memurları arasındaki arbedeye olay yerine gelen polis müdahale etti. Polis ekipleri, seyyar satıcı ve yakınlarını zabıta müdürlüğü önünden uzaklaştırdı.

Zabıta ile seyyar satıcıların araba kavgası VİDEO

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