İHA hayali ile Türkiye'ye gelen Rus öğrenci, dünya üçüncülüğüne ulaştı

İnsansız hava araçları teknolojilerine duyduğu ilgi nedeniyle üniversite tercihini Türkiye’den yana kullanan Rus öğrenci Ekaterina Kravchenko, Bursa Teknik Üniversitesi’nde aldığı eğitimle kısa sürede önemli projelerde yer aldı. Üniversitenin İHA takımında elektronik ekip liderliği görevini üstlenen Kravchenko, takım arkadaşı Sayim Koçak ile geliştirdiği yapay zeka destekli aktif savunma sistemi sayesinde uluslararası yarışmada dünya üçüncüsü olarak dikkat çekti.

60 TAKIM ARASINDAN DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ GELDİ

Mekatronik Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi olan Ekaterina Kravchenko, Bursa Teknik Üniversitesi Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayii Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Lagari Takımı'nın aktif üyeleri arasında yer alıyor. Kravchenko ile takım arkadaşı Sayim Koçak'ın geliştirdiği proje, Uluslararası İnovasyon ve Yaratıcılık Topluluğu tarafından düzenlenen ve Rusya merkezli şirketlerin destek verdiği IT-PLANET 2026 Yarışması'nda jüri üyelerinden tam not aldı.

"Uluslararası İnsansız Hava Araçları Sistemleri" kategorisinde yarışan ekip, dünyanın farklı ülkelerinden katılan 60 takım arasından sıyrılarak üçüncülük elde etti.

KAMİKAZE İHA'LARA KARŞI YAPAY ZEKA DESTEKLİ SAVUNMA

Başarı getiren proje, hava muharebelerinde görev yapan insansız hava araçlarının kamikaze saldırılarına karşı kendilerini koruyabilmesini sağlayan akıllı bir savunma sistemi üzerine kuruldu.

Yapay zeka destekli aktif savunma modülü, saldırı gerçekleştiren düşman İHA'nın hareket yönünü gelişmiş filtreleme algoritmalarıyla analiz ediyor. Sistem daha sonra milisaniyeler içerisinde tehdit değerlendirmesi yaparak karşı taraftaki İHA'nın optik hedef kilidini bozuyor ve saldırının etkisiz hale getirilmesini amaçlıyor.

Projeye ilişkin teknik ayrıntıların tamamı paylaşılmasa da geliştirilen sistemin hafif yapısı sayesinde farklı insansız hava araçlarına entegre edilebilecek şekilde tasarlandığı belirtildi.

"TÜRKİYE'NİN BU ALANDA ÇOK GÜÇLÜ OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Uzun yıllardır İHA teknolojileriyle ilgilendiğini belirten Ekaterina Kravchenko, üniversite tercihini yaparken Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişiminin belirleyici olduğunu söyledi.

Rusya'da kendisi için uygun bir eğitim programı bulamadığını anlatan Kravchenko, yaptığı araştırmalarda Türkiye'nin özellikle insansız hava araçları teknolojilerinde büyük ilerleme kaydettiğini gördüğünü ifade etti.

Yarışmalara hazırlanırken yoğun tempoda çalıştıklarını dile getiren Kravchenko, atölyede zaman zaman gece yarılarına kadar, bazen de sabaha kadar çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, elektronik ekip lideri olarak özellikle yer istasyonu ile İHA arasındaki haberleşme sistemleri üzerinde yoğunlaştıklarını söyledi.

TEKNOFEST HAYALİYLE TÜRKİYE'YE GELDİ

Türkiye'yi tercih etmesinde TEKNOFEST'in de önemli rol oynadığını söyleyen Kravchenko, yarışmaları ilk kez araştırmaları sırasında gördüğünü belirtti.

Türkiye'ye geldiğinde mutlaka TEKNOFEST'e katılmayı hedeflediğini ifade eden genç mühendis adayı, yaklaşık iki yıldır üniversitenin İHA takımında yer aldığını ve farklı projeler geliştirdiklerini anlattı.

Geçen yıl TEKNOFEST'in Savaşan İHA kategorisinde finalist olduklarını hatırlatan Kravchenko, bu yıl da aynı kategoride yarışacak olmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

"MEZUN OLDUKTAN SONRA TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Türkiye'ye gelirken bazı çekinceleri olduğunu ancak kısa sürede bunların tamamen ortadan kalktığını belirten Kravchenko, üniversitedeki eğitim ortamından ve teknik altyapıdan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Öğretim üyelerinin her zaman destek olduğunu ifade eden Kravchenko, uygulamalı eğitim imkanlarının birçok üniversiteye göre oldukça gelişmiş olduğunu belirtti.

Mezuniyet sonrasında da Türkiye'de kalmayı hedeflediğini dile getiren Kravchenko, kariyerini savunma sanayisinde sürdürmek istediğini belirterek, özellikle insansız hava araçları teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sunmayı amaçladığını ve gelecekte Baykar gibi firmalarda görev almayı hayal ettiğini söyledi.

"ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN İLGİSİ BİZİ GURURLANDIRIYOR"

Takım arkadaşı Sayim Koçak ise Bursa Teknik Üniversitesi İHA takımında 26 öğrencinin aktif olarak çalıştığını belirterek, hem TEKNOFEST hem de uluslararası organizasyonlara yönelik projeler geliştirdiklerini söyledi.

Ekaterina Kravchenko'nun yaklaşık iki yıldır elektronik ekibinde görev aldığını ifade eden Koçak, kısa sürede ekibe uyum sağlayarak liderlik sorumluluğunu üstlendiğini dile getirdi.

Uluslararası öğrencilerin Türkiye'nin savunma sanayisi ve İHA teknolojilerine gösterdiği ilginin kendilerini motive ettiğini belirten Koçak, dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilerin bu alanda eğitim almak için Türkiye'yi tercih etmesinin hem takım hem de ülke adına gurur verici olduğunu sözlerine ekledi.