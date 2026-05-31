İHH, Kurban Bayramı’nda zorlu coğrafyalarda kurbanları sahiplerine teslim etti

İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), yıllardır devam eden insani yardım çalışmalarına Kurban Bayramı’nda da devam etti.

İHH, mazlum coğrafyalara umut oluyor.

KURBAN ETLERİ MAZLUMLARLA PAYLAŞILIYOR

İHH, bu yıl "Kurban Kardeşliğe Çağrı" sloganıyla Suriye dahil birçok ülkede, ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırmayı hedefliyor.

Hayırseverlerin vekaletleriyle kesilen kurban etleri, bayram boyunca bölgedeki mazlumlara ulaştırılıyor.

ZORLU COĞRAFYALAR...

İHH tarafından yapılan paylaşıma, "Kurban emanetlerinizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Filipinler’in Bangsamoro bölgesine bağlı Talamayen köyündeyiz.

Zorlu coğrafi ve iklim şartlarına rağmen; kimi zaman kara yolu, kimi zaman nehir, kimi zaman da yürüyerek ve motosikletlerle ulaştığımız noktalarda kurban kesimlerini gerçekleştirip ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık.

Bu hayra vesile olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz. Kurban Kardeşliğe Çağrı" notu düşüldü ve zorlu coğrafyalardaki mücadele gösterildi.