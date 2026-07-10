İhracat birim değer endeksi yüzde 14,2 arttı

İhracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,8 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,3 arttı, yakıtlarda yüzde 52,5 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 12 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 20,8 AZALDI

İhracat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 16 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,9 azaldı, yakıtlarda yüzde 20,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 21,4 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 14,2 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,4 azaldı, yakıtlarda yüzde 49 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,4 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 21,8 AZALDI

İthalat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,9 azaldı, yakıtlarda yüzde 3,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 23,1 azaldı. İthalat miktar endeksi yüzde 21,8 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1,2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2026 Nisan ayında 146,0 iken 2026 Mayıs ayında yüzde 1,2 oranında artarak 147,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2025 yılı Mayıs ayında 163,2 iken 2026 yılı Mayıs ayında yüzde 5,5 oranında azalarak 154,1 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 6 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2026 Nisan ayında 123,4 iken 2026 Mayıs ayında yüzde 6 oranında azalarak 116,0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2025 yılı Mayıs ayında 133,8 iken 2026 yılı Mayıs ayında yüzde 10 oranında azalarak 120,3 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2026 YILI MAYIS AYINDA 89,6

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Mayıs ayında 89,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,1 puan artarak, 2026 yılı Mayıs ayında 89,6 oldu.