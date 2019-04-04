İhracat rakamları rekor yükselişte

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, GTS'ye göre martta ihracatımız yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Ruhsar Pekcan açıklamasında;

TARİHİN EN YÜKSEK İHRACAT RAKAMI

"GTS'ye göre martta ihracatımız yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar oldu. Bu, mart ayı ihracat rekorudur. 2019'un ilk çeyreğinde, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 44 milyar 567 milyon doları yakalamış bulunuyoruz. Mart ayında ithalatımız, yüzde 17,81 azalarak 18 milyar 299 milyon dolara geriledi." dedi.