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İki gün önce kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Afyonkarahisar'da iki gündür kayıp olan ve kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki gencin cansız bedeni Akarçay içerisinde buluındu.

İHA | 24.06.2019 - 18:28..
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İki gün önce Afyonkarahisar'da çalıştığı iş yerinden çıktıktan sonra eve bir daha dönmeyen 19 yaşındaki gencin ailesi, polise kayıp ihbarında bulunmuştu. Polisler arama çalışmalarını sürdürürken cansız bedenine Akarçay Rekreasyon Alanındaki Akarçay içinde ulaştı.İki gün önce kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

AKARÇAY'DA BULUNDU

Akşam saatlerinde Akarçay Rekreasyon Alanındaki Akarçay içinde hareketsiz bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Akarçay etrafında güvenlik önlemi aldı. Daha sonra olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Akarçay içerisine indirdikleri botla gencin cansız bedenine ulaştı.

İki gün önce kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Ceset torbası içeresine yerleştirilen cesedin, yapılan incelemelerin ardından cesedin iki gün önce kaybolan 19 yaşındaki Mehmet Ceylan’a ait olduğu belirlendi.

İki gün önce kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Ceylan’ın cesedi olay yerine gelen iş arkadaşlarının da yardımıyla cenaze aracına yerleştirilerek Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürülürken, polisin olayla ilgili inceleme ve soruşturması sürüyor.
İki gün önce kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

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