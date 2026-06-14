İki ilde yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 32 tutuklama

Yasa dışı bahse yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda Tekirdağ’da, başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, internet üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı.

1 MİLYAR TL PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler tarafından yapılan araştırma ve incelemelerde, yasa dışı bahis organizasyonuna ait olduğu değerlendirilen hesaplarda yaklaşık 1 milyar TL tutarında para hareketi tespit edildi.

Haksız kazanç elde ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip çalışmalarının tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı.

2 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Tekirdağ merkezli olmak üzere 2 ilde 9 Haziran 2026 tarihinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, toplam 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

32 ŞÜPHELİ CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 Haziran 2026 tarihinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 32 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında sanal devriyelerin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığı belirtilerek, yasa dışı bahis başta olmak üzere suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.