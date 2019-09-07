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İki kez açılan mezarın yanına fotokapan kuruldu

Bartın'ın Ulus ilçesinde ölümünün ardından mezarı iki kez kazılan adamın mezarına fotokapan kuruldu.

İHA | 07.09.2019 - 22:45..
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Ulus ilçesi Saz Mahallesi’nde 40 gün önce yaşamını yitiren bir kişinin, Sümenler Mezarlığı’na defnedilmesinin ardından mezarı iki kez kazılmış halde bulundu.

İki kez açılan mezarın yanına fotokapan kuruldu

MEZARIN YANINA FOTOKAPAN KURULDU

Durumun ardından bölgedeki ayılardan şüphelenen köy sakinleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Mezarlıkta inceleme yapan ekipler tespit için mezara fotokapan yerleştirdi.

İki kez açılan mezarın yanına fotokapan kuruldu

Mezarın ayı tarafından mı yoksa, mezar soyguncuları tarafından mı kazıldığı şüpheleri ise fotokapan ile çözüme kavuşturulmak isteniyor.

İki kez açılan mezarın yanına fotokapan kuruldu

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